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Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Fold2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Компания Samsung официально представила складной смартфон Galaxy Z Fold2, соответствующая презентация транслировалась на YouTube. Второе поколение инновационного аппарата получило флагманские возможности.

Основной дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и выполнен по технологии Super AMOLED. Внутренний дисплей производится по технологии Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex. Оба экрана закрывает ультратонкое стекло.

На задней панели смартфона находятся три основные камеры - стандартная, ультраширокоугольная и телеобъектив, все с 12-мегапиксельными сенсорами. Еще две камеры находятся рядом с основным и вспомогательным дисплеями.

В качестве «сердца» выступает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865+ с тактовой частотой ЦП до 3,09 ГГц и графикой Adreno 650. Galaxy Z Fold2 оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной для хранения данных.

Присутствует поддержка сотовых сетей 5G, аккумулятор имеет емкость 4500 мАч, в наличии 25-ваттная скоростная зарядка и 11-ваттная беспроводная зарядка. Galaxy Z Fold2 использует операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.5.

Устройство выпускается в двух цветовых исполнениях — бронзовом и черном. Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России по цене 179 990 рублей 18 сентября 2020. При этом пользователи уже могут оформить предзаказ.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну надо же с чего то начинать... 😀А то вдруг скажут кумовство, мол своих пристраивает.... а тут чистой...

Alexander222

А почему не министром? Гениальный ребёнок...

Гроза10

Мама, папа, я - правительство Чечни.

olegsbeglov

Я тоже думаю, что она самый умный и культурный человек в Чечне. Кто кроме неё? Да нет конечно...Кумовство...

Удавиков

ЦитатаКумовство долбаное и злоупотребление полномочиямиБич нынешней власти.