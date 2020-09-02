Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 75 тысяч рублей для участников ликвидации националистического подполья на западе СССР в 1944–1951 годах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Согласно тексту указа, поручается произвести в 2020 году единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Президент распространил выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике,Белоруссии,на Украине.Справедливое и правильное решение!

Спасибо главе @rushistorg С.Нарышкину, к-й с руководителями других силовых ведомств инициировал обращение к @KremlinRussia pic.twitter.com/HPBzSO9src — Александр Хинштейн (@Khinshtein) September 2, 2020

Выплата назначается военнослужащим, которые принимали участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

Исключение составляют ветераны ВОВ, уже получившие выплату в 75 тысяч рублей ко дню 75-летия Победы по февральскому указу президента. Фактически, действие документа расширили на новую группу ветеранов.