НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Источник:
ТАСС
169 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 75 тысяч рублей для участников ликвидации националистического подполья на западе СССР в 1944–1951 годах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Согласно тексту указа, поручается произвести в 2020 году единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.

Выплата назначается военнослужащим, которые принимали участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

Исключение составляют ветераны ВОВ, уже получившие выплату в 75 тысяч рублей ко дню 75-летия Победы по февральскому указу президента. Фактически, действие документа расширили на новую группу ветеранов.

Еще по теме
Дочь Кадырова стала замминистра Чечни
Лавров прокомментировал отравление Навального
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
Путин обрушился с критикой на коллаборационистов
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»
•
Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
•
Госдума поддержала отмену налога на имущество для многодетных
•
Добровольцы получат плацебо вместо вакцины от COVID-19
Подробности
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Художник и полицейский спасли из Катуни женщину
Сибирь 02.09.2020 19:03
«Умные остановки» появятся в Новосибирске к 2022 году
Сибирь 02.09.2020 17:09
Иностранцы устроили нелегальную охоту на редких птиц в Приангарье
Сибирь 02.09.2020 16:57
Kia после ДТП с троллейбусом врезался в здание
Сибирь 02.09.2020 14:43
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
21177
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7510
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
5023
Наследники творчества Цоя попросили у Путина запретить фильм Учителя
3780
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»
•
Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
•
Госдума поддержала отмену налога на имущество для многодетных
•
Добровольцы получат плацебо вместо вакцины от COVID-19
Подробности
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин обрушился с критикой на коллаборационистов
58
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
50
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
49
Власти ЕС сравнили СССР с нацистской Германией
37
Помощник Путина констатировал скачок российской экономики
34