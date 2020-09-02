Добровольцы получат плацебо вместо вакцины от COVID-19

Порядка 10 тысяч добровольцев в ходе третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» получат не препарат, а плацебо — вещество без лечебных свойств, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Разработчики вакцины приняли такое решение, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность. После окончания исследований можно будет определить, сколько людей из двух групп инфицировались коронавирусом или умерли, передает ТАСС.

Ожидается, что третий этап испытаний вакцины начнется в Москве через несколько дней, клиники получат препарат 3–4 сентября. Еще несколько дней уйдет на отбор добровольцев из числа записавшихся граждан.

Всего в пострегистрационном этапе исследования вакцины будут участвовать 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Участие в испытаниях займет полгода со дня вакцинации, за гражданами будут наблюдать дистанционно.