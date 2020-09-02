Госдума поддержала отмену налога на имущество для многодетных

Идею отмены имущественного налога для многодетных семей поддержали в Госдуме, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что такие меры поддержки нацелены на решение демографического вопроса.

«Это одновременно решается и демографический вопрос сразу же, и решаются вопросы качества жизни и продолжительности жизни», — сказал депутат, отметив при этом, что реализации предложения потребует внесения поправок в Налоговый и Семейный кодексы.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец ранее обратилась в правительство с предложением отменить налог на имущество для многодетных семей до достижения совершеннолетия самым младшим ребенком.

Сейчас многодетные родители могут рассчитывать на налоговый вычет: налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 квадратных метров — для квартиры и 50 квадратных метров — для частного дома.

Налог на имущество платят граждане, у которых есть в собственности квартиры, загородные дома и нежилые помещения. Сумма налога рассчитывается исходя из стоимости объекта недвижимости.