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Получены невероятно детальные фото поверхности Солнца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: rvr / Attribution-ShareAlike License

Самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца получили немецкие ученые. Исследователи использовали для наблюдений крупнейший в Европе солнечный телескоп GREGOR.

Телескоп позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 километров, при этом диаметр звезды достигает 1,4 миллиона километров. В результате специалисты выявили мельчайшие особенности структуры солнечных магнитных полей, пишет Astronomy & Astrophysics.

Фото: © gregor.kis.uni-freiburg.de

Чтобы добиться такого разрешения, GREGOR модернизировали — телескоп получил новую оптику, механику и электронику. Также ученые обнаружили и устранили несколько проблем оптической системы телескопа, которые мешали получению идеального изображения.

Теперь астрономы смогут детально изучить магнитные поля, конвекцию, турбулентность, вспышки и пятна на Солнце. Такие знания помогут предсказывать активность звезды, которая непосредственно влияет на Землю.

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