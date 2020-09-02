Ростелеком расширил возможности сервиса «Лицей» для школьников

Новая расширенная версия онлайн-сервиса «Лицей» представит для школьников видеоуроки по всем предметам школьной программы, кроме физкультуры. Учащимся также расскажут, как проводить химические опыты дома, научат финансовой и цифровой грамотности, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Видеоуроки программы в «Лицее» разработали и провели более 60 высококвалифицированных преподавателей ведущих российских школ и вузов: «Президентская школа», «Ломоносовская школа», НИУ ВШЭ, МГУ.

Контент рассчитан на учеников 1–11 классов и позволяет учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам. Школьники могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Еще одно нововведение — статистика, когда каждый ученик видит свой прогресс в процентах: сколько предметов, тем и уроков он прошел. В интерактивных тренажерах появились подсказки. Они помогут повторно ответить на вопрос и закрепить знания.

В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть полезные развивающие курсы. Школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые навыки. Например, смогут освоить тонкости английского языка с авторским курсом «От нуля до Intermediate» для учеников 5–11 классов.

Методика курса отличается от привычных уроков в школе: преподаватель доступно объясняет ключевые принципы грамматики, и правила становятся понятными и очевидными без заучивания. В курсе нет сложных домашних заданий и лишней теории, только самое главное с полным погружением в культурный контекст. К слову, этот курс подойдет не только детям, но и взрослым с любым уровнем знаний.