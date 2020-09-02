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РЖД испытают поезда с искусственным интеллектом

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

«Российские железные дороги» приступили к тестированию первых российских поездов с искусственным интеллектом ИИ), который должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора, сообщил директор компании-разработчика Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) Ольга Ускова.

«Мы уже сделали 10 опытных локомотивов [с ИИ], они поступили на тестирование в РЖД. Сейчас проходит один из этапов испытаний для сертификации продукта. Если все получится, то безопасность на железных дорогах России сильно изменится, искусственный интеллект должен свести к минимуму число ЧП из-за человеческого фактора, он не даст человеку совершить ошибку», — приводит ТАСС слова Усковой.

Эти локомотивы позволяет при помощи технического зрения обнаружить объекты на железной дороге, в том числе другие составы, стрелки, пути, людей, светофоры и т. д. При помощи искусственного интеллекта комплекс может оценивать обстановку, выдавать машинисту предупреждающие об опасности сигналы, в случае отсутствия его реакции принимать необходимые решения.

Данная технология в мире еще не применяется, и Россия может стать первой страной, которая приспособила нейросети и техническое зрение для снижения аварийности при железнодорожных перевозках. Завершить тестирование и получить разрешение на промышленное производство компания планирует осенью 2020 года.

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