Легионеры «Сибири» прочитали сказку про Колобка

Иностранные игроки хоккейного клуба «Сибирь» — финны и канадец — прочитали сказку «Колобок», продемонстрировав смешное произношение, видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
«Колобка» читали финны Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка, Харри Сятери и канадец Эрик О’Делл.
Болельщики оценили старания хоккеистов, отметив, что они достаточно хорошо читают по-русски.
Пуустинен, Руохомаа, Йокипакка и Сятери проведут в «Сибири» второй сезон. О’Делл — новичок в команде.
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