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Легионеры «Сибири» прочитали сказку про Колобка

Источник:
Sibnet.ru
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Иностранные игроки хоккейного клуба «Сибирь» — финны и канадец — прочитали сказку «Колобок», продемонстрировав смешное произношение, видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Колобка» читали финны Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка, Харри Сятери и канадец Эрик О’Делл.

Болельщики оценили старания хоккеистов, отметив, что они достаточно хорошо читают по-русски.

Пуустинен, Руохомаа, Йокипакка и Сятери проведут в «Сибири» второй сезон. О’Делл — новичок в команде.

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Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

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Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...