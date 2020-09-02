Легионеры «Сибири» прочитали сказку про Колобка

Иностранные игроки хоккейного клуба «Сибирь» — финны и канадец — прочитали сказку «Колобок», продемонстрировав смешное произношение, видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

«Колобка» читали финны Юусо Пуустинен, Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка, Харри Сятери и канадец Эрик О’Делл.

Болельщики оценили старания хоккеистов, отметив, что они достаточно хорошо читают по-русски.

Пуустинен, Руохомаа, Йокипакка и Сятери проведут в «Сибири» второй сезон. О’Делл — новичок в команде.