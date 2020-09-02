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Kia после ДТП с троллейбусом врезался в здание

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/act54

Троллейбус №5 и автомобиль Kia Sportage столкнулись на улице Кирова, в аварии никто не пострадал, сообщил представитель УГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

«На перекрестке улиц Кирова и Лобова произошло столкновение троллейбуса и автомобиля Kia Sportage. Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий зеленый сигнал», — сообщил Савченков.

Также известно, что после ДТП Kia врезался в световую опору и строение. По данным ГИБДД, водитель иномарки, кондуктор троллейбуса и два пассажира троллейбуса осмотрены медицинскими работниками, у всех незначительные травмы. Все отказались от дальнейшего лечения и медицинского обследования.

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