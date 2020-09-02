Kia после ДТП с троллейбусом врезался в здание

Троллейбус №5 и автомобиль Kia Sportage столкнулись на улице Кирова, в аварии никто не пострадал, сообщил представитель УГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

«На перекрестке улиц Кирова и Лобова произошло столкновение троллейбуса и автомобиля Kia Sportage. Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий зеленый сигнал», — сообщил Савченков.

Также известно, что после ДТП Kia врезался в световую опору и строение. По данным ГИБДД, водитель иномарки, кондуктор троллейбуса и два пассажира троллейбуса осмотрены медицинскими работниками, у всех незначительные травмы. Все отказались от дальнейшего лечения и медицинского обследования.