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Фильм дня: «Взвод»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Взвод» с Чарли Шином в главной роли стал для актера одним из самых серьезных проектов, принесшим ему популярность и уважение критиков и киноманов.

США/Великобритания, 1986 год, режиссер Оливер Стоун, 16+
В главных ролях: Чарли Шин, Том Беренджер, Уиллем Дефо
Слоган: «Первая настоящая жертва войны — чистота души»

Действие фильма разворачивается в сентябре 1967 года. В приграничный район между Вьетнамом и Камбоджей прибывает рядовой 25-го пехотного полка Крис Тэйлор (Шин), чтобы своими глазами увидеть, как выглядит подлинный ад. Герой попадает в ситуацию когда приходится драться со своими.

Чарли Шин 3 сентября отпразднует свой 55-й день рождения, за плечами актера 80 фильмов — преимущественно комедий и драм.

Изначально Чарли Шина отвергли в силу своего юного возраста, тогда ему был 21 год, роль предложили его старшему брату Эмилио Эстевесу. Но у проекта возникли финансовые трудности, съемки отложили на два года. Когда работу над фильмом возобновили, Эмилио уже был связан другими обстоятельствами и Чарли получил роль.

Чарли Шин поначалу не был заинтересован в том, чтобы начинать актерскую карьеру. Это было связано с тем, что у его отца, Мартина Шина, во время съемок фильма «Апокалипсис сегодня» случился сердечный приступ. К счастью, позднее он передумал. 

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну надо же с чего то начинать... 😀А то вдруг скажут кумовство, мол своих пристраивает.... а тут чистой...

Alexander222

А почему не министром? Гениальный ребёнок...

Гроза10

Мама, папа, я - правительство Чечни.

olegsbeglov

Я тоже думаю, что она самый умный и культурный человек в Чечне. Кто кроме неё? Да нет конечно...Кумовство...

Удавиков

ЦитатаКумовство долбаное и злоупотребление полномочиямиБич нынешней власти.