Подозреваемого в серии изнасилований в Томске нашли по ДНК

Силовики задержали жителя Томской области по подозрению в серии изнасилований, которые совершались в течение 12 лет, сообщила в среду пресс-служба регионально управления МВД.

По информации ведомства, в период с 2008 по 2020 год на территории Томска и Томского района было совершено несколько нападений на женщин. Только теперь экспертам удалось найти подозреваемого по ДНК с помощью исследования вещественных доказательств.

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Вероятного насильника задержали по месту его жительства в Томском районе. Он арестован, предъявлено обвинение в серии изнасилований. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

В октябре прошлого года в Стрежевом Томской области задержали бывшего полицейского Валентина Березницкого – он стал главным подозреваемым в изнасилованиях 20 местных жительниц, но вина в преступлениях ещё не доказана.