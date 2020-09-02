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Отходы производства спирта в Хакасии отравили почву и воду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Хакасии

Отходы производства спирта в Усть-Абакане отравили почву и воду, эксперты проведут изыскания и решат, как ликвидировать вредные накопления, сообщает правительство Хакасии.

В Усть-Абакане хранится лигнин гидролизный (отходы производства спирта). Накопление отходов происходило со времени запуска гидролизного завода с начала 1950-х годов вплоть до 1998 года. Это бесхозный объект. Расстояние до ближайшего населенного пункта от объекта составляет 1 тысяча метров, до ближайшего водного объекта – 300 метров и до ближайшего водозабора – 1,2 тысячи метров.

«Данный объект негативно воздействует на окружающую среду за счет выбросов загрязняющих веществ в воздух в результате регулярного возгорания отходов и влияния кислотосодержащих компонентов на почву, растительность и подземные воды. Также идет отчуждение больших территорий, которые фактически использовать нельзя», — сказала замминистра по охране окружающей среды Ольга Лушникова.

Специалисты рассмотрели несколько способов ликвидации данного объекта: это термическая утилизация, производство удобрения на основе лигнина либо капсулирование и рекультивация территории.

До конца 2020 года проведут инженерно-экологические изыскания, которые позволят выбрать оптимальную технологию рекультивации, а также получить материалы, достаточные для включения объекта в реестр объектов накопленного экологического ущерба. 

Далее необходимо разработать проектно-сметную документацию, после чего уже будут выполняться непосредственно работы по ликвидации данного объекта. Это долгосрочный проект, реализацию которого планируется завершить в 2024 году.

Площадь лигнинных полей составляет около 53 гектаров и выходит за границы местоположения объекта, простирается до дамбы северо-восточнее участка работ, к береговой линии Красноярского водохранилища. Само тело защитной дамбы также частично сложено гидролизным лигнином. 

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