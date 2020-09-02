Рассерженный омич выбросил девушку в мусорный бак

Житель Омска опубликовал в соцсетях видео, где молодой человек в ходе ссоры выбрасывает девушку в мусорный бак и уходит, комментаторы поддержали его поступок.

Видеозапись появилась в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Ролик снят с высоты, издалека. В кадре пара прохожих ссорится, и в ходе конфликта молодой человек поднимает девушку и засовывает прямо в мусорный бак, а после уходит, пока она пытается выбраться.

«Я не знаю, что такого надо натворить и довести так мужика, что он просто берёт и кидает тебя в мусорный бак», – прокомментировал автор записи.

Омичи в комментариях поддержали героя происшествия. «Мужик не бил, не издевался, а просто положил мусор туда, где он должен лежать», – высказался один из подписчиков сообщества.