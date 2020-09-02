Предпродажи билетов на «Довод» побили рекорд предыдущих фильмов Нолана

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в прокат 3 сентября, предпродажи билетов на фантастический боевик достигли 11 миллионов рублей, при том, что в России открыты еще не все кинотеатры.

По данным системы ЕАИС, к утру 2 сентября сумма с продажи билетов на «Довод» составила достигла 11 миллионов. Это рекордный показатель для релизов, вышедших в прокат после пандемии.

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Кроме того, несмотря на то, что многие кинотеатры в России до сих пор закрыты, сумма с предпродажи — рекордный показатель среди всех фильмов Кристофера Нолана, выходивших в отечественный прокат.

По сюжету фильма «Довод», мужчина сражается за спасение мира. Он путешествует через сумрачные реалии международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Он сталкивается с инверсией — специальной техникой управления временем.

Рекордсменом по уровню предпродаж в прокате 2020 года остается российский фильм ЛЕД 2. До выхода фильма в прокат 14 февраля на его сеансы было продано билетов на сумму 75 млн рублей. Помимо прочего, это лучшие показатели среди всех российских фильмов за всю историю, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».