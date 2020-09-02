Заявление Путина покажут на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин выступит на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября заочно — в видеоформате, следует из списка выступающих, который разослала организация.

Неделя высокого уровня пройдет в ООН с 21 по 29 сентября. Первый день общих прений, 22 сентября, откроет выступление президента Бразилии Жаира Болсонару, затем последует речь его американского коллеги Дональда Трампа. Вслед за этим намечены выступления лидеров Турции, Китая, Чили и Кубы.

Список является предварительным. Всего в ходе общих прений должны выступить 121 лидер государства, 54 главы правительств, 16 глав МИД, один заместитель премьера, двое временных поверенных, один вице-президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путин обрушился с критикой на коллаборационистов

Пока о возможном личном участии в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН заявлял только президент США Дональд Трамп. Действующий председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде ранее предложил провести неделю высокого уровня без личного присутствия лидеров государств.

Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.