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Заявление Путина покажут на Генассамблее ООН

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин выступит на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября заочно — в видеоформате, следует из списка выступающих, который разослала организация.

Неделя высокого уровня пройдет в ООН с 21 по 29 сентября. Первый день общих прений, 22 сентября, откроет выступление президента Бразилии Жаира Болсонару, затем последует речь его американского коллеги Дональда Трампа. Вслед за этим намечены выступления лидеров Турции, Китая, Чили и Кубы.

Список является предварительным. Всего в ходе общих прений должны выступить 121 лидер государства, 54 главы правительств, 16 глав МИД, один заместитель премьера, двое временных поверенных, один вице-президент.

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Пока о возможном личном участии в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН заявлял только президент США Дональд Трамп. Действующий председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде ранее предложил провести неделю высокого уровня без личного присутствия лидеров государств.

Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.

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Топ комментариев

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...