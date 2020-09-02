Книгу жалоб и предложений сочли устаревшей

Требование для продавцов иметь книгу жалоб и предложений устарело, его собираются исключить из правил продажи — соответствующий проект, подготовленный Минпромторгом, опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

«Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений, как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Книги жалоб и предложений в СССР считалась инструментов народного контроля над организациями, предоставляющими различными услугами. До сих пор они в основном ведутся по правилам, принятым еще в Союзе.

За отсутствие книги отзывов и предложений или отказ ее выдать на продавца сейчас может быть наложен штраф до 1,5 тысячи рублей, на должностное лицо — до 3 тысяч рублей, на организацию — до 30 тысяч рублей.