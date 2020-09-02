Новое шоу на ТВ-3 подарит 15 миллионов на исполнение мечты

Новый проект «Миллион на мечту» выйдет на канале ТВ-3 в середине сентября, участникам нужно будет рассказать о своем заветном желании и убедить жюри дать им деньги, сообщает пресс-служба телеканала.

Участники шоу «Миллион на мечту» вынесут свою мечту на суд взыскательного жюри, в которое вошли продюсер Яна Рудковская, актриса и блогер Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и основатель косметических брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников.

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Кандидатам на миллион рублей придется разжалобить жюри и доказать, почему именно их мечта достойна реализации. В клуб миллионеров сможет вступить лишь тот, кто заставит судей плакать.

В каждом выпуске шесть претендентов будут рассказывать о своей мечте, к концу программы один из них станет миллионером. Всего в шоу разыграют 15 миллионов рублей.

Ведущая шоу – актриса, участница шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» Наталья Бардо.

«Миллион на мечту» стартует 18 сентября в 19:00 на ТВ-3.