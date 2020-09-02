НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пьяный мужчина в Бурятии ударил племянницу топором за провинность

Источник:
Sibnet.ru
72 0
Фото: © Sibnet.ru

Житель Бурятии разрешил пятилетней племяннице поиграть в его телефоне. Но ребенок уронил его на землю, и дядя решил проучить девочку, отрубив ей пальцы, сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России.

По данным следствия, в воскресенье с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос. Днем начался дождь, и взрослые косари, расположившись в соседнем лесу, стали употреблять спиртные напитки. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон. Девочка стала играть, но не удержала гаджет, уронила его и повредила.

Пьяный дядя, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень. После чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, ампутировав два пальца. После этого злоумышленник скрылся в лесу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСуд за 4 минуты отправил школьницу в психдиспансер

Раненую девочку домой привел пьяный отец, а оттуда ее увезли в больницу. Врачам удалось пришить один палец. Медики также сообщили о происшествии в полицию. Родственник, искалечивший малышку, появился у себя дома ночью. Там его и задержали.

СУ СК России по Бурятии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «з», части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Подследственному грозит до 10 лет лишения свободы.

Еще по теме
Красноярцу грозит суд за семь осетров
Мужчина в Кольцово силой увел в лес детей
Пенсионер в Кузбассе устроил стрельбу по соседям
Адвоката задержали за убийство 13-летней давности в Иркутской области
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Вакцинация от коронавируса в России начнется 5 сентября
•
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
•
Дочь Кадырова стала замминистра Чечни
•
Facebook и Twitter закрыли аккаунты «российских троллей»
Подробности
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пьяный мужчина ударил племянницу топором за провинность
Сибирь 02.09.2020 12:28
Британца удивила природа Алтая и местные легенды
Сибирь 02.09.2020 11:25
Сибирские регионы стали лидерами по безработице
Сибирь 02.09.2020 11:03
Иностранцы впервые поступили в кадетское училище Тувы
Сибирь 02.09.2020 11:03
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
21032
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7409
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
5336
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
4913
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Вакцинация от коронавируса в России начнется 5 сентября
•
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
•
Дочь Кадырова стала замминистра Чечни
•
Facebook и Twitter закрыли аккаунты «российских троллей»
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин обрушился с критикой на коллаборационистов
52
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
49
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
49
Помощник Путина констатировал скачок российской экономики
34
Трамп признал покупку США российской нефти
25