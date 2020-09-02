Пьяный мужчина в Бурятии ударил племянницу топором за провинность

Житель Бурятии разрешил пятилетней племяннице поиграть в его телефоне. Но ребенок уронил его на землю, и дядя решил проучить девочку, отрубив ей пальцы, сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России.

По данным следствия, в воскресенье с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос. Днем начался дождь, и взрослые косари, расположившись в соседнем лесу, стали употреблять спиртные напитки. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон. Девочка стала играть, но не удержала гаджет, уронила его и повредила.

Пьяный дядя, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень. После чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, ампутировав два пальца. После этого злоумышленник скрылся в лесу.

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Раненую девочку домой привел пьяный отец, а оттуда ее увезли в больницу. Врачам удалось пришить один палец. Медики также сообщили о происшествии в полицию. Родственник, искалечивший малышку, появился у себя дома ночью. Там его и задержали.

СУ СК России по Бурятии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «з», части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Подследственному грозит до 10 лет лишения свободы.