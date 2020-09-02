Водители описали автомобиль мечты

Идеальный автомобиль для российских водителей — полноприводный кроссовер или внедорожник с бензиновым двигателем мощностью в 200 лошадиных сил и стоимостью до 2 миллионов рублей, говорится в исследовании «Авито Авто».

Сервис «Авито Авто» провел опрос 10 тысяч автомобилистов по всей России. 47% респондентов остановили выбор на автомобилях класса SUV. Машина мечты должна комплектоваться системой полного привода и бензиновым мотором мощностью 100-200 лошадиных сил.

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Коробка передач в идеальном авто — «автомат». О гибридной силовой установке мечтают 21% респондентов, а электрокар приобрели бы 16% участников опроса.

Более половины опрошенных (55%) мечтают о машине немецких компаний. На втором месте — японские автомобили (42%). Тройку замыкают «корейцы» — за них проголосовали 17% опрошенных. Приобрести машину российского производства хотят 16% респондентов, а американского — 11%. Самыми непопулярными в России оказались машины из Великобритании и Испании.

Большинство россиян считают, что идеальный автомобиль должен стоить от 1 миллиона до 2 миллионов рублей (35%). Примерно столько же готовы потратить на покупку машины от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (32%). Еще 22% опрошенных считают, что автомобиль мечты должен стоить от 2 миллионов до 5 миллионов рублей. И 10% участников исследования оценили идеальную машину в сумму более 5 миллионов рублей.