Новый канал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция» доступен зрителям с 1 сентября 2020 года в сетях кабельных и спутниковых операторов России, сообщается на сайте телеканала.

Основу сетки телеканала составят более тысячи картин советской и российской классики «Мосфильма». Такие легенды кино как «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Джентльмены удачи», «Девчата», «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и многие другие будут доступны эксклюзивно на отдельном телеканале.

Когда выйдут новые сезоны российских сериалов?

Также на новом канале зрители смогут посмотреть современные отечественные фильмы — «Движение вверх», «Легенда №17», «Т-34», «Салют-7», «Экипаж» и другие актуальные и резонансные проекты телеканала «Россия 1».

Основная задача технического запуска канала – это подготовка всей библиотеки советского и российского контента к вещанию в стандартах современного платного телевидения.