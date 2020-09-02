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Министра экологии сняли в Красноярском крае на фоне скандала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс освободил от должности министра экологии  региона Павла Корчашкина, сообщает правительство региона.

«Распоряжением главы региона Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию. Полномочия по руководству ведомством временно поручено осуществлять заместителю министра Павлу Борзых», — говорится в сообщении.

Министерством он руководил с апреля прошлого года. На его руководство попали страшные пожары 2019 года и разлив топлива под Норильском.

Еще один скандал разворачивается в микрорайоне Солонцы-2. Его жители опубликовали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Они жалуются, что строительная компания «Сибиряк», возводящая развязку через Северное шоссе загрязняет окружающую среду и незаконно добывает грунт.  

«Стали выезжать инспектора на место карьера и фиксировать нарушителей, но водители большегрузов и операторы экскаваторов, как экологов увидят — из машин выпрыгивают и разбегаются по кустам и лесам. Тогда экологи стали изымать машины нарушителей. 26 августа 2020 был изъят автомобиль "Скания" с грузом. Теперь опасаемся, что неудобного министра уберут с должности», — говорилось в обращении людей. 

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Топ комментариев

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...