Министра экологии сняли в Красноярском крае на фоне скандала

Губернатор Красноярского края Александр Усс освободил от должности министра экологии региона Павла Корчашкина, сообщает правительство региона.

«Распоряжением главы региона Павел Корчашкин освобожден от должности министра экологии и рационального природопользования края в связи с отставкой по собственному желанию. Полномочия по руководству ведомством временно поручено осуществлять заместителю министра Павлу Борзых», — говорится в сообщении.

Министерством он руководил с апреля прошлого года. На его руководство попали страшные пожары 2019 года и разлив топлива под Норильском.

Еще один скандал разворачивается в микрорайоне Солонцы-2. Его жители опубликовали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Они жалуются, что строительная компания «Сибиряк», возводящая развязку через Северное шоссе загрязняет окружающую среду и незаконно добывает грунт.

«Стали выезжать инспектора на место карьера и фиксировать нарушителей, но водители большегрузов и операторы экскаваторов, как экологов увидят — из машин выпрыгивают и разбегаются по кустам и лесам. Тогда экологи стали изымать машины нарушителей. 26 августа 2020 был изъят автомобиль "Скания" с грузом. Теперь опасаемся, что неудобного министра уберут с должности», — говорилось в обращении людей.