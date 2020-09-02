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Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии

Источник:
"Интерфакс"
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Фото: Homoatrox / CC BY-SA 3.0

Эксперты ООН заявили, что ими задокументировано 450 случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов 9 августа, приведших к массовым протестам и арестам, говорится в  заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания», — говорится в заявлении.

Эксперты ООН получили сообщения о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками. В документе также отмечается, что местонахождение и состояние здоровья, по крайней мере, шестерых человек неизвестны их родственникам. 

«Запрет пыток является абсолютным в соответствии с международным правом в области прав человека. Никакие обстоятельства, будь то внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут быть использованы для практики, терпимости или оправдания насильственных исчезновений», — подчеркнули в Управлении Верховного комиссара ООН.

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В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые выступления противников действующего президента, которые считают официальные результаты прошедших президентских выборов недостоверными.

Протестующие требуют проведения повторных выборов. В период 9-11 августа силовые структуры проводили жесткий разгон акций протеста с использованием спецсредств — водометов, светошумовых гранат, применялась стрельба по протестующим резиновыми пулями.

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