Дочь Кадырова стала замминистра Чечни

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры республики, сообщил сам Кадыров в Telegram.

Кадыров отметил, что назначение дочери было взвешенным решением, инициативу в этом проявил министр культуры республики Хож-Бауди Дааев.

«На протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах. Здесь Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины», — написал глава Чечни.

Он добавил, что Айшат развивает филармонию, а в марте ее наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

«Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей», — отметил отец.

Айшат — старшая дочь Кадырова, ей 22 года. В 2016 году она поступила на экономический факультет Чеченского госуниверситета и в том же году вышла замуж за сына близкого друга главы Чечни.