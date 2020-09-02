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Дочь Кадырова стала замминистра Чечни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал Kadyrov_95

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры республики, сообщил сам Кадыров в Telegram.

Кадыров отметил, что назначение дочери было взвешенным решением, инициативу в этом проявил министр культуры республики Хож-Бауди Дааев.

«На протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах. Здесь Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины», — написал глава Чечни.

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Он добавил, что Айшат развивает филармонию, а в марте ее наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

«Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей», — отметил отец.

Айшат — старшая дочь Кадырова, ей 22 года. В 2016 году она поступила на экономический факультет Чеченского госуниверситета и в том же году вышла замуж за сына близкого друга главы Чечни.

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Топ комментариев

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...