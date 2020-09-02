Поголовье полностью уничтожат на омской птицефабрике из-за гриппа

Очаг птичьего гриппа обнаружен в Омской области, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Из-за болезни одна из фабрик будет вынуждена уничтожить всё поголовье – около 1,5 миллиона птиц.

По информации ведомства, вирус птичьего гриппа обнаружили в 12 районах области: Крутинском, Полтавском, Тюкалинском, Большереченском, Кормиловском, Саргатском, Нижнеомском, Муромцевском, Калачинском, Горьковском, Черлакском, Омском.

«Заболевание зарегистрировано в личных подсобных хозяйствах из-за контакта домашней птицы с дикой водоплавающей птицей и несоблюдения безвыгульного содержания домашней птицы, которое предусмотрено ветеринарными правилами. Так, заболевали и гибли гуси и утки, содержащиеся на свободном выгуле рядом с водоемами, где гнездилась и кормилась дикая птица. При этом куры и индейки, находившиеся в вольерах, оставались здоровыми или заболевали в результате вторичного инфицирования от домашних гусей и уток», – сказано в сообщении Россельхознадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Утром еще бегала: как работает птицефабрика

Главам муниципальных районов поручили сообщать о выявленных фактах нарушений ветеринарных правил. Как сообщил ТАССминистр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, одна из крупнейших птицефабрик региона, «Иртышская», будет вынуждена уничтожить всех птиц, их около 1,5 миллиона.

Птицефабрика обеспечивала регион яйцами на 60%, другие организации не смогут в полной мере компенсировать это. «Сейчас работаем со всеми поставщиками, которые есть, чтобы обеспечить объем яиц», – сказал Дрофа.