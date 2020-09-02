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Поголовье полностью уничтожат на омской птицефабрике из-за гриппа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Очаг птичьего гриппа обнаружен в Омской области, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Из-за болезни одна из фабрик будет вынуждена уничтожить всё поголовье – около 1,5 миллиона птиц.

По информации ведомства, вирус птичьего гриппа обнаружили в 12 районах области: Крутинском, Полтавском, Тюкалинском, Большереченском, Кормиловском, Саргатском, Нижнеомском, Муромцевском, Калачинском, Горьковском, Черлакском, Омском.

«Заболевание зарегистрировано в личных подсобных хозяйствах из-за контакта домашней птицы с дикой водоплавающей птицей и несоблюдения безвыгульного содержания домашней птицы, которое предусмотрено ветеринарными правилами. Так, заболевали и гибли гуси и утки, содержащиеся на свободном выгуле рядом с водоемами, где гнездилась и кормилась дикая птица. При этом куры и индейки, находившиеся в вольерах, оставались здоровыми или заболевали в результате вторичного инфицирования от домашних гусей и уток», – сказано в сообщении Россельхознадзора.

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Главам муниципальных районов поручили сообщать о выявленных фактах нарушений ветеринарных правил. Как сообщил ТАССминистр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа, одна из крупнейших птицефабрик региона, «Иртышская», будет вынуждена уничтожить всех птиц, их около 1,5 миллиона.

Птицефабрика обеспечивала регион яйцами на 60%, другие организации не смогут в полной мере компенсировать это. «Сейчас работаем со всеми поставщиками, которые есть, чтобы обеспечить объем яиц», – сказал Дрофа.

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Топ комментариев

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...