Болельщиков пустят на стадионы в Новосибирской области

Власти разрешили в Новосибирской области работу санаториев и проведение соревнований с участием болельщиков, сообщает правительство региона.



Правительство Новосибирской области сняло еще ряд ограничений — в регионе разрешили профессиональные спортивные соревнования с участием не более 25% зрителей от общей вместимости, а также работа санаторно-курортных организаций.



С начала пандемии в области заболело коронавирусом 11,4 тысячи человек, выздоровело 10,1 тысячи человек, умерло 361.