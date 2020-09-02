Facebook и Twitter закрыли аккаунты «российских троллей»

Социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали за «скоординированные неавторизованные действия» ряд учетных записей, якобы связанных с российскими структурами.

Facebook удалила аккаунты и две страницы, связанные с российским «Агентством интернет-исследований». Действия этих страниц были направлены, по утверждению соцсети, на Великобританию, США, Алжир и Египет. «Мы начали это расследование, основываясь на информации <...> от ФБР», — приводит заявление соцсети.

Twitter также сообщил о блокировке ряда учетных записей. «За манипуляции на платформе мы приостановили действие пяти аккаунтов, которые мы можем достоверно соотнести с российскими государственными субъектами», — говорится в заявлении соцсетей.

Удаленные аккаунты были связаны с неким интернет-сайтом, публикации на котором посвящены «международным политическим вопросам», сообщили в Twitter. Руководство соцсети выразило признательность ФБР за «сотрудничество и продолжающуюся поддержку» работы соцсети по «защите общественного дискурса».

Ранее Twitter и Facebook неоднократно блокировали связанные с РФ аккаунты в соцсетях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ограничительные меры со стороны руководства соцсетей носят характер политически окрашенной цензуры.