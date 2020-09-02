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Facebook и Twitter закрыли аккаунты «российских троллей»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Социальные сети Facebook и Twitter удалили или заблокировали за «скоординированные неавторизованные действия» ряд учетных записей, якобы связанных с российскими структурами.

Facebook удалила аккаунты и две страницы, связанные с российским «Агентством интернет-исследований». Действия этих страниц были направлены, по утверждению соцсети, на Великобританию, США, Алжир и Египет. «Мы начали это расследование, основываясь на информации <...> от ФБР», — приводит заявление соцсети.

Twitter также сообщил о блокировке ряда учетных записей. «За манипуляции на платформе мы приостановили действие пяти аккаунтов, которые мы можем достоверно соотнести с российскими государственными субъектами», — говорится в заявлении соцсетей.

Удаленные аккаунты были связаны с неким интернет-сайтом, публикации на котором посвящены «международным политическим вопросам», сообщили в Twitter. Руководство соцсети выразило признательность ФБР за «сотрудничество и продолжающуюся поддержку» работы соцсети по «защите общественного дискурса».

Ранее Twitter и Facebook неоднократно блокировали связанные с РФ аккаунты в соцсетях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ограничительные меры со стороны руководства соцсетей носят характер политически окрашенной цензуры.

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Топ комментариев

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...