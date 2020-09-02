Коммунальный мост в Новосибирске закрыли для пешеходов

Октябрьский мост в Новосибирске закрыли для пешеходов с 2 сентября из-за реконструкции дамбы, сообщает мэрия города.

«Со 2 сентября прекращается движение пешеходов по Октябрьскому мосту и дамбе моста. Это связано с реконструкцией дамбы», — говорится в сообщении.

Последний раз Октябрьский (Коммунальный) мост ремонтировали более пяти лет назад. Но это был поддерживающий ремонт. Сейчас проводится капитальный ремонт и на это время сооружение закрывают частично — по полосам.

Ранее под дамбой Октябрьского моста строители пробили проход. Это необходимо для обеспечения перехода к новой станции метро «Спортивная», и к пляжу «Наутилус».