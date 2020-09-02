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Коммунальный мост в Новосибирске закрыли для пешеходов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Октябрьский мост в Новосибирске закрыли для пешеходов с 2 сентября из-за реконструкции дамбы, сообщает мэрия города.

«Со 2 сентября прекращается движение пешеходов по Октябрьскому мосту и дамбе моста. Это связано с реконструкцией дамбы», — говорится в сообщении.

Последний раз Октябрьский (Коммунальный) мост ремонтировали более пяти лет назад. Но это был поддерживающий ремонт. Сейчас проводится капитальный ремонт и на это время сооружение закрывают частично — по полосам.

Ранее под дамбой Октябрьского моста строители пробили проход. Это необходимо для обеспечения перехода к новой станции метро «Спортивная», и к пляжу «Наутилус». 

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Топ комментариев

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...