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Вакцинация от коронавируса в России начнется 5 сентября

Источник:
ТАСС
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Фото: © sputnikvaccine.com

Вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции на этапе пострегистрационных исследований начнется 5-7 сентября, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Пострегистрационная фаза уже началась, а 3-4 сентября развезут вакцину для пострегистрационных исследований уже по поликлиникам Москвы. Сначала, кажется, семь поликлиник, а всего там будет по мере развертывания этого исследования, так как 40 тыс. человек планируется, наверное 15-20 поликлиник задействовано. <...> Непосредственно вводить препарат, наверное, начнут 5-7 числа», — сказал ТАСС Гинцбург.

Он пояснил, что добровольцам перед вакцинацией будут делать анализы. Поэтому сам препарат можно будет ввести через два-три дня после этого.

Зарегистрированный 11 августа российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...