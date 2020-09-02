Вакцинация от коронавируса в России начнется 5 сентября

Вакцинация добровольцев от коронавирусной инфекции на этапе пострегистрационных исследований начнется 5-7 сентября, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Пострегистрационная фаза уже началась, а 3-4 сентября развезут вакцину для пострегистрационных исследований уже по поликлиникам Москвы. Сначала, кажется, семь поликлиник, а всего там будет по мере развертывания этого исследования, так как 40 тыс. человек планируется, наверное 15-20 поликлиник задействовано. <...> Непосредственно вводить препарат, наверное, начнут 5-7 числа», — сказал ТАСС Гинцбург.

Он пояснил, что добровольцам перед вакцинацией будут делать анализы. Поэтому сам препарат можно будет ввести через два-три дня после этого.

Зарегистрированный 11 августа российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.