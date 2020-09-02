НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище

Источник:
Sibnet.ru
115 0
Фото: © NASA
Россияне 2 сентября смогут полюбоваться особым полнолунием Луны — спутник Земли взойдет на закате и будет располагаться низко, из-за чего небесное тело покажется аномально большим. Такую Луну называют «кукурузной», фермеры благодаря яркому лунному свету при необходимости могли убирать созревшие культуры всю ночь.

Почему Луна в сентябре необычная

Издревле полнолуния в сентябре привлекали внимание землян из-за сочетания сразу нескольких факторов, которые превращают это достаточно привычное астрономическое явление в самое настоящее небесное шоу.

Во-первых, в приближенные к осеннему равноденствию дни Луна появляется на небосклоне практически одновременно с заходом Солнца, заход одного и восход другого светила в одно время представляет собой красивое явление.

Во-вторых, из-за своего низкого расположения к горизонту Луна кажется наблюдателям огромной и более красноватой. В реальности это оптический обман, спутник Земли находится от планеты на обычном расстоянии.

Фото: USFWS Mountain Prairie / Attribution License

Для Северного полушария сентябрьская полная Луна станет последней, что появится на небе этого астрономического лета, которое укладывается в период между летним солнцестоянием и осенним равноденствием.

Ближайшее к осеннему равноденствию полнолуние называется «урожайным», оно знаменует собой начало осени в Северном полушарии. Обычно оно происходит в сентябре.

Однако в этом году такое полнолуние состоится 2 октября, поэтому сентябрьское явление именуется «кукурузным», традиция связана со сбором урожая кукурузы под лунным светом в Северной Америке.

Когда понаблюдать за Луной

«Кукурузная» Луна войдет в фазу полнолуния 2 сентября в 08.22 по московскому времени, однако полюбоваться красивым зрелищем можно будет только после заката Солнца. Наблюдатели увидят яркий диск земного спутника в восточной части неба.

После среды Луна будет появляться в небе все позже и позже, а ее фаза — убывать. Ночное светило на этой неделе будет двигаться в восточном направлении, пройдя через созвездия Рыб и Кита.

Среднее расстояние между центрами Земли и Луны составляет 384 402 километра, но фактическое расстояние изменяется в пределах от 356 410 до 406 720 километров, благодаря чему видимый размер земного спутника постоянно меняется.

5 сентября наблюдатели смогут полюбоваться на небе ярким и красивым дуэтом Луны и Марса, лучший способ увидеть эту звездную парочку вместе — использовать бинокль или телескоп с небольшим увеличением. Кстати, Марс в октябре вступит в противостояние с Солнцем, его кажущиеся размеры уже сейчас увеличились.

А уже 6 сентября Луна приблизится к сине-зеленому Урану. Эта планета в сентябре сияет с видимым блеском 5.71, осень считается лучшим временем для наблюдения за этим небесным телом. Полюбоваться еще одной космической парочкой можно с помощью любительского телескопа или мощного бинокля.

Еще по теме
Обнаружен гигантский радиомост между галактиками
Астероид размером с многоэтажку приблизится к Земле 1 сентября
Вода на Землю попала в «разобранном виде»
Ученые объяснили парадокс перемычки Млечного Пути
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
•
Лавров прокомментировал отравление Навального
•
«Газпром» эвакуировал из Белоруссии все деньги
•
Сын Цоя показал письмо Путину с просьбой запретить фильм про отца
Подробности
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Иркутский МС-21 остался без сертификата из-за коронавируса
Сибирь 01.09.2020 16:07
Пилот из Читы поставил рекорд по взлетам и посадкам
Сибирь 01.09.2020 16:04
Школу с виртуальной реальностью открыли в новосибирском Кольцово
Сибирь 01.09.2020 14:44
Суд за 4 минуты отправил школьницу в психдиспансер Красноярска
Сибирь 01.09.2020 14:33
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
20944
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7320
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
5194
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
4843
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
•
Лавров прокомментировал отравление Навального
•
«Газпром» эвакуировал из Белоруссии все деньги
•
Сын Цоя показал письмо Путину с просьбой запретить фильм про отца
Подробности
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Vitall2005

Я пока вижу лишь сильный скачок цен и продолжающееся обнищание населения.

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Иркут 69

Когда у соседа сдохла корова, это не значит что ты стал богаче... 👆

WSG0600-164-164

Это основная политика для внутренних Россиян, навязанная внешними владельцами её ресурсов из за рубежа..