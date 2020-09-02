Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище

Россияне 2 сентября смогут полюбоваться особым полнолунием Луны — спутник Земли взойдет на закате и будет располагаться низко, из-за чего небесное тело покажется аномально большим. Такую Луну называют «кукурузной», фермеры благодаря яркому лунному свету при необходимости могли убирать созревшие культуры всю ночь.

Почему Луна в сентябре необычная

Издревле полнолуния в сентябре привлекали внимание землян из-за сочетания сразу нескольких факторов, которые превращают это достаточно привычное астрономическое явление в самое настоящее небесное шоу.

Во-первых, в приближенные к осеннему равноденствию дни Луна появляется на небосклоне практически одновременно с заходом Солнца, заход одного и восход другого светила в одно время представляет собой красивое явление.

Во-вторых, из-за своего низкого расположения к горизонту Луна кажется наблюдателям огромной и более красноватой. В реальности это оптический обман, спутник Земли находится от планеты на обычном расстоянии.

Фото : USFWS Mountain Prairie / Attribution License

Для Северного полушария сентябрьская полная Луна станет последней, что появится на небе этого астрономического лета, которое укладывается в период между летним солнцестоянием и осенним равноденствием.

Ближайшее к осеннему равноденствию полнолуние называется «урожайным», оно знаменует собой начало осени в Северном полушарии. Обычно оно происходит в сентябре.



Однако в этом году такое полнолуние состоится 2 октября, поэтому сентябрьское явление именуется «кукурузным», традиция связана со сбором урожая кукурузы под лунным светом в Северной Америке.

Когда понаблюдать за Луной

«Кукурузная» Луна войдет в фазу полнолуния 2 сентября в 08.22 по московскому времени, однако полюбоваться красивым зрелищем можно будет только после заката Солнца. Наблюдатели увидят яркий диск земного спутника в восточной части неба.

После среды Луна будет появляться в небе все позже и позже, а ее фаза — убывать. Ночное светило на этой неделе будет двигаться в восточном направлении, пройдя через созвездия Рыб и Кита.

Среднее расстояние между центрами Земли и Луны составляет 384 402 километра, но фактическое расстояние изменяется в пределах от 356 410 до 406 720 километров, благодаря чему видимый размер земного спутника постоянно меняется.

5 сентября наблюдатели смогут полюбоваться на небе ярким и красивым дуэтом Луны и Марса, лучший способ увидеть эту звездную парочку вместе — использовать бинокль или телескоп с небольшим увеличением. Кстати, Марс в октябре вступит в противостояние с Солнцем, его кажущиеся размеры уже сейчас увеличились.

А уже 6 сентября Луна приблизится к сине-зеленому Урану. Эта планета в сентябре сияет с видимым блеском 5.71, осень считается лучшим временем для наблюдения за этим небесным телом. Полюбоваться еще одной космической парочкой можно с помощью любительского телескопа или мощного бинокля.