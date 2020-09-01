Лавров прокомментировал отравление Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предполагаемое отравление Алексея Навального во время выступления перед первокурсниками МГИМО. По его словам, обвинения в адрес российских врачей и следователей со стороны оппозиции являются неправдой.

«Навальный уже неделю как находится в Германии, немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает их за то, что они пытаются скрыть истину», — сказал Лавров, напомнив про требования к омским врачам.

Глава МИД также отметил, что Россию обвиняют, что до сих пор не ведется расследование инцидента. «Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку», — подчеркнул Лавров.

Дипломат указал, что следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло. Пока немецкие врачи лишь заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика, однако никаких следов яда обнаружить не удалось.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, его сторонники полагают, что он был отравлен. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику «Шарите», он продолжает оставаться в коме.