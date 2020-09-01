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«Газпром» эвакуировал из Белоруссии все деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Российский концерн «Газпром» за первое полугодие 2020 года вывел из Белоруссии почти все денежные средства, свидетельствует отчетность компании по МСФО.

Со счетов и депозитов в «Белгазпромбанке», который на 99,6% принадлежит «Газпрому» и «Газпромбанку», компания эвакуировала более 15 миллиардов белорусских рублей, пишет белорусский портал TUT.by.

Прочие оборотные активы «Газпрома» также покинули банк — их стоимость по итогам первого полугодия составили 20 миллионов белорусских рублей, тогда как на конец минувшего года они достигали 2,5 миллиарда.

Регулятор Белоруссии 15 июня 2020 года ввел в «Белгазпромбанке» временную администрацию, «Газпром» отказался ее признавать. Проблемы у кредитного учреждения начались после того, как его глава Виктор Бабарико объявил об участии в президентских выборах.

Тема: Выборы президента Белоруссии
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