«Газпром» эвакуировал из Белоруссии все деньги

Российский концерн «Газпром» за первое полугодие 2020 года вывел из Белоруссии почти все денежные средства, свидетельствует отчетность компании по МСФО.

Со счетов и депозитов в «Белгазпромбанке», который на 99,6% принадлежит «Газпрому» и «Газпромбанку», компания эвакуировала более 15 миллиардов белорусских рублей, пишет белорусский портал TUT.by.

Прочие оборотные активы «Газпрома» также покинули банк — их стоимость по итогам первого полугодия составили 20 миллионов белорусских рублей, тогда как на конец минувшего года они достигали 2,5 миллиарда.

Регулятор Белоруссии 15 июня 2020 года ввел в «Белгазпромбанке» временную администрацию, «Газпром» отказался ее признавать. Проблемы у кредитного учреждения начались после того, как его глава Виктор Бабарико объявил об участии в президентских выборах.