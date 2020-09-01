НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Сын Цоя показал письмо Путину с просьбой запретить фильм про отца

Источник:
Sibnet.ru
151 0
Фото: © instagram.com/sashatso.y

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр показал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором он попросил запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя «Цой» про смерть отца, соответствующее письмо он опубликовал в Instagram.

«Я говорю не только от себя, но и от лица близких людей моего отца и моей мамы — дедушки Роберта Максимовича Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова. Мы против такого фильма и против его выхода в прокат», — написал Александр Цой.

Сын музыканта отметил, что был против фильма с самых первых версий сценария, так как рассказанная в нем история — полностью вымышленная, кроме факта гибели Цоя в автомобильной аварии в 1990 году.

В обращении к президенту также указывается, что выход фильма не был согласован с наследниками музыканта, а в картине «распространяются порочащие известных на всю Россию людей сведения».

Ранее отец Цоя Роберт опроверг сведения о том, что он направил письмо Путину с просьбой запретить фильм о сыне. По его словам, он общался с режиссером Алексеем Учителем перед созданием фильма и дал согласие на съемку картины.

Еще по теме
Илья Прусикин остался без жены
Ефремов озвучил свое последнее желание
Участие Приходько в Евровидении от России обернулось травлей
Ивлеева отправит красноярцу 30 тысяч рублей за трюк с бутылкой
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
•
Лавров прокомментировал отравление Навального
•
«Газпром» эвакуировал из Белоруссии все деньги
•
Население России рекордно сократится
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Иркутский МС-21 остался без сертификата из-за коронавируса
Сибирь 01.09.2020 16:07
Пилот из Читы поставил рекорд по взлетам и посадкам
Сибирь 01.09.2020 16:04
Школу с виртуальной реальностью открыли в новосибирском Кольцово
Сибирь 01.09.2020 14:44
Суд за 4 минуты отправил школьницу в психдиспансер Красноярска
Сибирь 01.09.2020 14:33
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
20822
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7182
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
4991
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
4750
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
•
Лавров прокомментировал отравление Навального
•
«Газпром» эвакуировал из Белоруссии все деньги
•
Население России рекордно сократится
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Vitall2005

Я пока вижу лишь сильный скачок цен и продолжающееся обнищание населения.

Иркут 69

Когда у соседа сдохла корова, это не значит что ты стал богаче... 👆

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Иркут 69

Господину помощнику срочно к врачу.... Двадцать лет назад целью было догнать Португалию, а нынче мы оказывается...