Сын Цоя показал письмо Путину с просьбой запретить фильм про отца

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр показал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором он попросил запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя «Цой» про смерть отца, соответствующее письмо он опубликовал в Instagram.

«Я говорю не только от себя, но и от лица близких людей моего отца и моей мамы — дедушки Роберта Максимовича Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова. Мы против такого фильма и против его выхода в прокат», — написал Александр Цой.

Сын музыканта отметил, что был против фильма с самых первых версий сценария, так как рассказанная в нем история — полностью вымышленная, кроме факта гибели Цоя в автомобильной аварии в 1990 году.

В обращении к президенту также указывается, что выход фильма не был согласован с наследниками музыканта, а в картине «распространяются порочащие известных на всю Россию людей сведения».

Ранее отец Цоя Роберт опроверг сведения о том, что он направил письмо Путину с просьбой запретить фильм о сыне. По его словам, он общался с режиссером Алексеем Учителем перед созданием фильма и дал согласие на съемку картины.