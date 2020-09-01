Умер хоккейный тренер Милош Ржига

Бывший главный тренер сборной Чехии и клубов КХЛ Милош Ржига умер в Праге на 62-м году жизни, сообщил сын хоккейного специалиста в Facebook. Ранее Ржигу доставили в пражскую больницу после серьезного ухудшения самочувствия.

В России Ржига с 2007 по 2010 год тренировал московский «Спартак», который дважды доводил до четвертьфинала Кубка Гагарина. В 2011 году чешский специалист вывел в финал Кубка Гагарина подмосковный «Авангард».

После этого он тренировал питерский СКА, «Слован» из Братиславы, а с 2018 по 2020 год — сборную Чехии, вместе с которой занял четвертое место на прошлогоднем чемпионате мира в Словакии.

В августе чешские СМИ писали, что Ржига был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Перед ЧМ-2019 он проходил обследование в связи с болями в животе, но тогда оно не выявило серьезных проблем.