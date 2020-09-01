НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

Источник:
«Россия 24»
263 6
Фото: © пресс-служба президента РФ

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что Россия — государство, обладающее передовыми технологиями, а не «страна-бензоколонка», заявил президент Владимир Путин на всероссийском открытом уроке, прошедшем в режиме видеоконференции.

«У нас еще много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в целом учебным заведениям по всей стране удалось перейти на дистанционный формат обучения. По его словам, это свидетельствует о том, что Россия оказалась технологически готова к вызовам, с которыми столкнулась в результате пандемии.

При этом президент указал, что полный переход на дистанционное обучение нецелесообразен. По мнению Путина, дистанционный способ получения образования не может заменить традиционный, он способен только дополнять традиционные варианты получения знаний.

Еще по теме
Лавров прокомментировал отравление Навального
Путин обрушился с критикой на коллаборационистов
Путин поднял зарплаты чиновникам
Россию удивил «пропущенный» звонок Путина Трампу
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
•
Лавров прокомментировал отравление Навального
•
«Газпром» эвакуировал из Белоруссии все деньги
•
Население России рекордно сократится
Подробности
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Иркутский МС-21 остался без сертификата из-за коронавируса
Сибирь 01.09.2020 16:07
Пилот из Читы поставил рекорд по взлетам и посадкам
Сибирь 01.09.2020 16:04
Школу с виртуальной реальностью открыли в новосибирском Кольцово
Сибирь 01.09.2020 14:44
Суд за 4 минуты отправил школьницу в психдиспансер Красноярска
Сибирь 01.09.2020 14:33
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
20822
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7182
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
4991
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
4750
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
•
Лавров прокомментировал отравление Навального
•
«Газпром» эвакуировал из Белоруссии все деньги
•
Население России рекордно сократится
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
49
Власти ЕС сравнили СССР с нацистской Германией
37
Помощник Путина констатировал скачок российской экономики
34
Полиция рассказала о поисках яда на маршруте Навального
31
Путин согласился направить силовиков в Белоруссию
28