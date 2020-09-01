Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что Россия — государство, обладающее передовыми технологиями, а не «страна-бензоколонка», заявил президент Владимир Путин на всероссийском открытом уроке, прошедшем в режиме видеоконференции.

«У нас еще много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в целом учебным заведениям по всей стране удалось перейти на дистанционный формат обучения. По его словам, это свидетельствует о том, что Россия оказалась технологически готова к вызовам, с которыми столкнулась в результате пандемии.

При этом президент указал, что полный переход на дистанционное обучение нецелесообразен. По мнению Путина, дистанционный способ получения образования не может заменить традиционный, он способен только дополнять традиционные варианты получения знаний.