Хоккей и коронавирус: стартует новый сезон КХЛ

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге стартует в среду, 2 сентября. Прошлый сезон завершился досрочно из-за пандемии коронавируса и не выявил победителя. Как COVID-19 повлиял на календарь турнира и пустят ли на матчи КХЛ зрителей?

Сезон КХЛ 2020/20201 — 13-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В нем примут участие 23 клуба — помимо российских, это «Барыс» из Казахстана, «Йокерит» из Финляндии, «Куньлунь Ред Стар» из Китая и «Динамо» из Белоруссии.

Календарь

Старт сезона в КХЛ запланирован на 2 сентября. В матче открытия встретятся московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». Обычно Кубок Открытия разыгрывается между обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата. Но так как прошлый сезон не был доигран, стартовый матч проведут победители двух конференций.

Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля. В нем запланировано 142 игровых дня. Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. В прошлом сезоне каждая команда сыграла по 62 встречи в регулярном чемпионате.

Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Борьба с коронавирусом

КХЛ собирается тестировать команды на коронавирус раз в пять дней и оплатит это. Если какой-либо клуб массово заразиться, то дата матча может быть изменена. Если будут заражены все игроки, то на лед выйдут молодежный состав или фарм-клубы.

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«Если будет выявлено, что клуб – виновник заражения, то по регламенту КХЛ будет засчитано техническое поражение 0:5», — говорил президент КХЛ Алексей Морозов.

Во время матчей на аренах будет создаваться так называемая чистая зона для игроков, персонала и организаторов игр. Она включает в себя хоккейную площадку и скамейки запасных и оштрафованных игроков, судейский стол и места нахождения судей в бригаде, представителей основного вещателя, медицинского персонала, охраны, техническую зону для размещения сотрудников сооружения, осуществляющих уборку и заливку хоккейной площадки.

Перед началом матчей запрещены рукопожатия капитанов команд с судьями. Арбитры будут выходить на лед отдельно от хоккеистов. Не будут допускаться церемонии символического вбрасывания и проведение предматчевого шоу с выступлением различных артистов. При этом тренеры могут находиться на скамейке без масок.

Зрители на матчах

«Наша позиция осталась прежней: хоккей для зрителей, и пускать на трибуны болельщиков нужно. Необходимо следовать рекомендациям региональных органов, а также смотреть, сколько болельщиков позволяет вместить арена при условии соблюдения всех мер безопасности», — высказывался Морозов.

Матчи без зрителей будут проводить в Казахстане и Новосибирске. На остальных аренах вместимость будет варьироваться от 10 до 35%. Больше всех — 35% — пока смогут принять Магнитогорск, Челябинск и Хельсинки.