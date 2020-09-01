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Путин обрушился с критикой на коллаборационистов

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин считает тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны коллаборационистами сегодняшнего дня.

«Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом, как известно, называют, называли всегда и везде коллаборационистами. Тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать»

Путин подчеркнул, что этот вопрос очень актуален сегодня. «Мы обязаны знать и помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими, перед семейной историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями», — заявил глава государства.

По словам Путина, если бы Красная армия сдавала города без боя, в конечном итоге Советский Союз проиграл бы войну, и это привело бы к тотальному уничтожению народов бывшего СССР.

«Ведь целью нацистов было не просто освобождение территории нашей страны [от ее населения], не порабощение народов России и, тогда, Советского Союза, как они это делали в Европе, а уничтожение народов Российской Федерации и других республик Советского Союза», — сказал Путин.

Президент обратил внимание на ожесточенность и союзников СССР, которые осуществили бессмысленную бомбардировку Дрездена, тотально уничтожившую город, и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Он выразил надежду, что нынешнему молодому поколению никогда не придется столкнуться со столь тяжелыми испытаниями.

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