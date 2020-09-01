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Иркутский МС-21 остался без сертификата из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Корпорации «Иркут»

Иркутский лайнер МС-21 совершит первый полет с отечественным двигателем до конца года, при этом самолет не получит сертификат в этом году из-за коронавируса, сообщил глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

В России МС-21 называют «самолетом XXI века», он должен потеснить на мировом рынке безоговорочных лидеров Boeing и Airbus. На Западе уже заинтересовались технологией производства лайнера, которая предусматривает создание уникальных «черных крыльев» из композитного материала. Его вместимость от 163 до 211 пассажиров.

«Первый полет МС-21 с отечественным двигателем обещают в конце этого года. В конце июня была техническая примерка двигателя», — отметил в интервью РБК Сердюков.

По его словам, в этом году МС-21 не получит сертификат.

«Тут как раз сложности, связанные в том числе с пандемией, в первую очередь с проведением испытаний в различных климатических зонах, с логистикой, с перемещением специалистов, в том числе иностранных, которые участвуют в программе. Границы ведь закрыты», — отметил Сердюков.


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