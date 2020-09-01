Пилот из Читы поставил рекорд по взлетам и посадкам

Пилот из Забайкальского края Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов России, за час совершив 107 взлётов и посадок на сверхлёгком самолете Dragonfly, об этом сообщил сам авиатор в соцсетях.

«Рекордный полёт, в котором я совершил 107 взлетов и посадок за один час на сверхлёгком самолете, теперь стал не только моим личным достижением, но и рекордом России», – написал Кулеш на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кулеш установил рекорд на сверхлёгком самолёте Dragonfly, сообщается на сайте книги рекордов России. Полёт был совершён в Чите ещё в июле, но официально признали его рекордом в конце августа.

«Самолёт Dragonfly обладает уникальными способностями летания, и для него это упражнение не было сложным. Техника не дала сбоев», – описал лётчик свой рекорд. Полёт сняли на видео, скорость которого для наглядности увеличили в пять раз.