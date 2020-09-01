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Население России рекордно сократится

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Численность населения России к концу 2020 года сократится на 158 тысяч человек, свидетельствует проект правительственного плана по достижению национальных целей развития. Это рекордный показатель за последние 14 лет.

По предварительным данным, общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года будет сокращаться в пять раз сильнее, чем годом ранее. При этом выйти на положительные значения страна сможет только через два года.

Более серьезное снижение численности граждан наблюдалось в 2006 году. Тогда население уменьшилось на 373 тысяч человек. В 2018 году численность населения снизилась на 99 тысяч человек, в 2019 году — на 32 тысячи.

Одновременно вырастет уровень бедности в стране. Доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума составит 13,3%, свидетельствует документ. Согласно национальному плану развития России, к 2030 году бедность должна сократиться до 6,5%.

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