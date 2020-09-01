Группа «АукцЫон» презентует новый альбом «Мечты»

Российская рок-группа «АукцЫон» впервые презентует свой новый альбом «Мечты» на живом концерте в Москве 4 сентября.

Альбом «Мечты» вышел в Сети в апреле. 4 сентября музыканты впервые споют песни из альбома вживую, а также выпустят альбом на CD.

В альбом вошли девять треков: «Догоняя волны», «Сердце», «Мечты», «Очень белые глаза», «Спасательный круг», «Затаись и жди», «Каникулы», «Тиша» и бонус-трек «Волны те».

Для «АукцЫона» это 11-й студийный альбом. Группа была основана в 1978 году Леонидом Фёдоровым. Музыканты экспериментировали в различных стилях, совмещая на разных этапах творчества элементы постпанка, джаза и новой волны. Самые популярные композиции коллектива — «Дорога», «Зима», «Птица», «Осколки».