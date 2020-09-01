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Суд за 4 минуты отправил школьницу в психдиспансер Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Судья Октябрьского районного суда Красноярска за четыре минуты приняла решение о госпитализации в психдиспансер 14-летней школьницы, подписанной на группу «ВКонтакте» о расстрелах в школах, сообщил в телеграм-канале адвокат Агоры Владимир Васин.

Жительница Красноярска рассказала, что сотрудники ФСБ 24 августа пришли в дом к ее родителям с обыском и увезли ее 14-летнюю сестру в психоневрологический диспансер. Поводом к этому, по словам девушки, стала подписка девочки на группы во «Вконтакте» о «Колумбайне» (обсуждение массовых расстрелов школьниками одноклассников).

Главврач красноярского психдиспансера №1 обратился в суд с требованием принудительной госпитализации 14-летней школьницы якобы из-за ее «деструктивного поведения». Доктор медицинских наук Владимир Менделевич отметил, что все выводы носят теоретический характер и строятся на данных, полученных от окружающих. Он не нашел оснований для госпитализации девочки из Красноярска.

«Суд принял решение госпитализировать девочку на неопределенный срок. Судья приобщила заключение профессора Владимира Менделевича и обещала исследовать его в совещательной комнате. Там она провела четыре минуты», — сказал адвокат Агоры Владимир Васин.

Троих из девяти красноярских школьников, попавших в поле зрения ФСБ из-за «Колумбайна», отпустили домой из психоневрологического диспансера. Судьбу остальных детей решит суд.

В 2018 году ученик одной из школ Стерлитамака пришел на урок информатики с ножом и коктейлем Молотова. До появления охранника он успел ранить двух одноклассниц и учительницу, затем попытался покончить с собой. На допросе признавался, что был поклонником парней, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн». 

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