Lada 4x4 шутливо прорекламировали в Боливии

Дилер Lada 4x4 в Боливии снял шутливый рекламный ролик о внедорожнике — в нем сын рассказывает отцу о преимуществах машины, видео опубликовано в официальном Facebook Lada Bolivia.

По сюжету, отец, который ездил на старой «Ниве», отправляется в поездку с сыном. Он берет с собой веер от жары, магнитофон, чтобы слушать музыку, и бумажную карту, чтобы не сбиться с пути. Сын объясняет, что эти вещи уже не нужны: у Lada 4x4 есть кондиционер, мультимедийная и навигационная системы.

NUEVO LADA SMART 4X4 Para cada generacin hay un Lada !CONECTA GENERACIONES! Conoce el nuevo Lada Smart 4x4 Y Mantente siempre conectado. Опубликовано LADA Bolivia Пятница, 21 августа 2020 г.

В Боливии Lada 4x4 продается с 2014 года. Российский внедорожник продается в этой стране под названием Lada Smart 4x4. Также в стране продаются модели семейств Vesta и Largus.

В Боливии пятидверная Lada 4x4 стоит 17,9 тысячи долларов, что соответствует примерно 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу.