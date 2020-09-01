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Lada 4x4 шутливо прорекламировали в Боливии

Источник:
Sibnet.ru
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Дилер Lada 4x4 в Боливии снял шутливый рекламный ролик о внедорожнике — в нем сын рассказывает отцу о преимуществах машины, видео опубликовано в официальном Facebook Lada Bolivia.

По сюжету, отец, который ездил на старой «Ниве», отправляется в поездку с сыном. Он берет с собой веер от жары, магнитофон, чтобы слушать музыку, и бумажную карту, чтобы не сбиться с пути. Сын объясняет, что эти вещи уже не нужны: у Lada 4x4 есть кондиционер, мультимедийная и навигационная системы.

NUEVO LADA SMART 4X4

Para cada generacin hay un Lada !CONECTA GENERACIONES! Conoce el nuevo Lada Smart 4x4 Y Mantente siempre conectado.

Опубликовано LADA Bolivia Пятница, 21 августа 2020 г.

В Боливии Lada 4x4 продается с 2014 года. Российский внедорожник продается в этой стране под названием Lada Smart 4x4. Также в стране продаются модели семейств Vesta и Largus.

В Боливии пятидверная Lada 4x4 стоит 17,9 тысячи долларов, что соответствует примерно 1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу.

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