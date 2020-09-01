Ученые сообщили о критическом подъеме уровня Мирового океана

Таяние ледников Гренландии и Антарктиды привело к повышению уровня Мирового океана на 1,8 сантиметра — это соответствует наихудшему сценарию Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Ученые из Университета Лидса (Великобритания) в сотрудничестве с коллегами из Датского метеорологического института обобщили результаты спутниковых наблюдений за последние тридцать лет и сопоставили их с помощью метода взаимного сравнения баланса массы ледникового покрова с расчетами климатических моделей.

По оценкам авторов, начиная с 1990-х годов — с тех пор как за ледяным покровом начали регулярно наблюдать со спутников — повышение уровня Мирового океана за счет таяния ледников Гренландии и Антарктиды составило 1,8 сантиметра, приводит РИА Новости исследование ученых.

Это соответствует наихудшему сценарию, обозначенному в последнем оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Если темпы таяния сохранятся, ожидается, что до конца столетия это приведет к подъему уровня моря еще на 17 сантиметров, что поставит под угрозу затопления прибрежные территории, на которых проживают 16 миллионов человек.