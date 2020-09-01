Прокуратура возбудила дела из-за разлива топлива в Норильске

Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации оборудования, используемого для перекачки разлившейся водно-топливной смеси в районе реки Амбарная под Норильском, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства края.

Утром 7 августа в районе устья реки Амбарная в процессе перекачки водно-дизельной смеси, собранной в ходе ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 АО «НТЭК», в рукаве, соединяющим насосные оборудования, образовался свищ, после чего на землю площадью 20 квадратных метров вылилось около 50 литров водно-дизельной смеси.

Организация, перекачивающая смесь, не обеспечила безопасную эксплуатацию оборудования, что повлекло загрязнение земли нефтепродуктами.

Возбуждено два дела об административном правонарушении по статьи 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации иных объектов) и одно дело по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ (порча земли).

Дела об административных правонарушениях для рассмотрения направлены в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора. Руководителю организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.