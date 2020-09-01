НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Умер детский писатель Владислав Крапивин

Источник:
Sibnet.ru
150 1
Фото: Kremlin.ru (Пресс-служба Президента России) / CC BY 4.0

Советский и российский Владислав Крапивин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Крапивина госпитализировали в конце июля с подозрением на инсульт. Врачи заподозрили у писателя коронавирус, но первый тест не подтвердил наличие инфекции. Его выписали через несколько дней, но затем вновь доставили в больницу. По словам невестки писателя Ларисы Крапивиной, коронавирус спровоцировал осложнение всех старых болезней: диабет, сердце и перенесенные на ногах инсульты.

Крапивин известен как автор произведений для детей и юношества. Среди наиболее известных произведений повести «Оруженосец Кашка», «Тень Каравеллы», «Колыбельная для брата», «Трое с площади Карронад», трилогия «Мальчик со шпагой».

В 1961 году он организовал в Свердловске детский отряд «Каравелла», которым впоследствии руководил на протяжении 30 лет. Его участники осваивали основы журналистской деятельности и киносъемки, фехтования и плавания под парусом.

«Это тяжелая, скорбная, невосполнимая утрата для всех нас. Владислав Крапивин широко известен как автор замечательных произведений для детей и юношества. Почти в каждой российской семье есть книги Владислава Петровича, утверждающие идеалы добра и справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, поднимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы», — выразил соболезнования губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Еще по теме
Россияне испугались массового чипирования
Прошедший войну новосибирец стал прапрадедушкой в 100 лет
Дональд Трамп заявил о смерти своего младшего брата Роберта
Умерла исполнительница песни «Ягода-малина»
смотреть все
Жизнь #О людях #Искусство
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднял зарплаты чиновникам
•
Умер детский писатель Владислав Крапивин
•
«Газпром» выплатил Польше 100 млрд рублей
•
Ученые сообщили о критическом подъеме уровня Мирового океана
Подробности
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Школу с виртуальной реальностью открыли в новосибирском Кольцово
Сибирь 01.09.2020 14:44
Суд за 4 минуты отправил школьницу в психдиспансер Красноярска
Сибирь 01.09.2020 14:33
Прокуратура возбудила дела из-за разлива топлива в Норильске
Сибирь 01.09.2020 13:17
Депутаты Новосибирска ответили на разоблачение Навального
Сибирь 01.09.2020 11:46
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
20722
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
6617
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
4798
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
4362
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднял зарплаты чиновникам
•
Умер детский писатель Владислав Крапивин
•
«Газпром» выплатил Польше 100 млрд рублей
•
Ученые сообщили о критическом подъеме уровня Мирового океана
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Vitall2005

Я пока вижу лишь сильный скачок цен и продолжающееся обнищание населения.

Иркут 69

Когда у соседа сдохла корова, это не значит что ты стал богаче... 👆

WSG0600-164-164

Это основная политика для внутренних Россиян, навязанная внешними владельцами её ресурсов из за рубежа..

Иркут 69

Господину помощнику срочно к врачу.... Двадцать лет назад целью было догнать Португалию, а нынче мы оказывается...

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.