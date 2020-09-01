Умер детский писатель Владислав Крапивин

Советский и российский Владислав Крапивин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Крапивина госпитализировали в конце июля с подозрением на инсульт. Врачи заподозрили у писателя коронавирус, но первый тест не подтвердил наличие инфекции. Его выписали через несколько дней, но затем вновь доставили в больницу. По словам невестки писателя Ларисы Крапивиной, коронавирус спровоцировал осложнение всех старых болезней: диабет, сердце и перенесенные на ногах инсульты.

Крапивин известен как автор произведений для детей и юношества. Среди наиболее известных произведений повести «Оруженосец Кашка», «Тень Каравеллы», «Колыбельная для брата», «Трое с площади Карронад», трилогия «Мальчик со шпагой».

В 1961 году он организовал в Свердловске детский отряд «Каравелла», которым впоследствии руководил на протяжении 30 лет. Его участники осваивали основы журналистской деятельности и киносъемки, фехтования и плавания под парусом.

«Это тяжелая, скорбная, невосполнимая утрата для всех нас. Владислав Крапивин широко известен как автор замечательных произведений для детей и юношества. Почти в каждой российской семье есть книги Владислава Петровича, утверждающие идеалы добра и справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, поднимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы», — выразил соболезнования губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.