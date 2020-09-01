Вышел трейлер финальных серий «Сверхъестественного»

Новый трейлер финальных эпизодов сериала «Сверхъестественное» показал, с какими силами столкнуться братья Винчестеры в борьбе со злом.

Финальный, 15-й сезон «Сверхъестественного» стартовал в октябре 2019 года, но зрители проекта увидели лишь несколько серий. Заключительные семь эпизодов выйдут с 8 октября. Заключительные семь эпизодов шоу телеканал The CW покажет 8 октября 2020 года.

В трейлере длительностью около минуты поклонники сериала могут видеть множество захватывающих сцен. Поклонники сериала написали в комментариях, что больше всего переживают за судьбу Кастиэля, и не хотят, чтобы сериал закончился печально.

Сериал «Сверхъестественное» вышел в 2005 году. По сюжету, братья Сэм и Дин Винчестеры борются со сверхъестественными силами: демонами, вампирами и даже ангелами. В каждом новом сезоне зла в мире становится все больше, и работы у братьев добавляется. К Сэму и Дину присоединяются другие охотники, пророки, некоторые демоны и ангелы, судьба которых зависит от порядка в силах ада и рая.