Вышел трейлер финальных серий «Сверхъестественного»

Новый трейлер финальных эпизодов сериала «Сверхъестественное»
показал, с какими силами столкнуться братья Винчестеры в борьбе со злом.
Финальный, 15-й сезон «Сверхъестественного» стартовал в
октябре 2019 года, но зрители проекта увидели лишь несколько серий. Заключительные
семь эпизодов выйдут с 8 октября. Заключительные семь эпизодов шоу телеканал
The CW покажет 8 октября 2020 года.
В трейлере длительностью около минуты поклонники сериала
могут видеть множество захватывающих сцен. Поклонники сериала написали в
комментариях, что больше всего переживают за судьбу Кастиэля, и не хотят, чтобы сериал закончился печально.
Сериал «Сверхъестественное» вышел в 2005 году. По сюжету,
братья Сэм и Дин Винчестеры борются со сверхъестественными силами: демонами,
вампирами и даже ангелами. В каждом новом сезоне зла в мире становится все
больше, и работы у братьев добавляется. К Сэму и Дину присоединяются другие
охотники, пророки, некоторые демоны и ангелы, судьба которых зависит от порядка в силах ада и рая.