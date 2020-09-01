Десятки килограммов нелегальной черной икры изъяли на Байкале

Водитель фуры в Приангарье перевозил 69 килограммов нелегальной чёрной икры, а также 10 тонн красной рыбы, не оформленной должным образом, сообщило управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Горбушу и икру обнаружили сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД при досмотре фуры DAF на посту «Рубеж» в Слюдянке, сообщило управление в понедельник. Грузовик следовал из Южно-Сахалинска в Ставрополь.

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«Обнаружены 10 тонн замороженной горбуши, перевозимой с нарушением оформления ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, в холодильнике найдены около 69 килограммов чёрной икры осетровых пород рыб … без соответствующей маркировки и документации», – сказано в сообщении ведомства.

Водителя большегруза оштрафовали. Икру поместили на ответственное хранение до принятия правового решения. Замороженную рыбу проверят в Южном федеральном округе, куда передали информацию о нарушениях.