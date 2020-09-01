Илья Прусикин остался без жены

Лидер группы Little Big Илья Прусикин официально сообщил поклонникам о разводе с женой, видеоблогером и певицей Tatarka.

«Мы, к сожалению, разводимся. Так бывает. Но это не спонтанное решение, мы думали об этом полгода», — сказал Прусикин в видеообращении, размещенном на YouTube.

Пара объяснила, что решение разойтись было принято обоюдно. Они решили не жить вместе ради ребенка, потому что при таком раскладе были бы оба несчастливы.

У лидера группы Little Big и его жены Ирины Смелой (Tatarka) есть общий ребенок — двухлетний Добрыня. Ранее в СМИ писали, что Прусикина уличили в измене жене с его коллегой по группе Соней Таюрской.