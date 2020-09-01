НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Илья Прусикин остался без жены

Источник:
Sibnet.ru
177 0
Фото: © кадр из видео

Лидер группы Little Big Илья Прусикин официально сообщил поклонникам о разводе с женой, видеоблогером и певицей Tatarka.

«Мы, к сожалению, разводимся. Так бывает. Но это не спонтанное решение, мы думали об этом полгода», — сказал Прусикин в видеообращении, размещенном на YouTube.

Пара объяснила, что решение разойтись было принято обоюдно. Они решили не жить вместе ради ребенка, потому что при таком раскладе были бы оба несчастливы.

У лидера группы Little Big и его жены Ирины Смелой (Tatarka) есть общий ребенок — двухлетний Добрыня. Ранее в СМИ писали, что Прусикина уличили в измене жене с его коллегой по группе Соней Таюрской.

Еще по теме
Ефремов озвучил свое последнее желание
Участие Приходько в Евровидении от России обернулось травлей
Ивлеева отправит красноярцу 30 тысяч рублей за трюк с бутылкой
Участник группы BTS стал лидером TikTok без аккаунта
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднял зарплаты чиновникам
•
«Газпром» выплатил Польше 100 млрд рублей
•
Депозитам россиян предсказали отрицательную зону
•
Первый российский электрокар Zetta показали на фото и видео
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирячка погасила ипотеку с помощью воображаемого ребенка
Сибирь 01.09.2020 11:12
Десятки килограммов нелегальной черной икры изъяли на Байкале
Сибирь 01.09.2020 10:33
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
Сибирь 01.09.2020 07:20
Первый в мире восстановленный Ла-5 отправят из Новосибирска
Сибирь 31.08.2020 17:32
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
20656
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
5896
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
4724
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
3815
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднял зарплаты чиновникам
•
«Газпром» выплатил Польше 100 млрд рублей
•
Депозитам россиян предсказали отрицательную зону
•
Первый российский электрокар Zetta показали на фото и видео
Подробности
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Vitall2005

Я пока вижу лишь сильный скачок цен и продолжающееся обнищание населения.

Иркут 69

Когда у соседа сдохла корова, это не значит что ты стал богаче... 👆

WSG0600-164-164

Это основная политика для внутренних Россиян, навязанная внешними владельцами её ресурсов из за рубежа..

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.

Иркут 69

Господину помощнику срочно к врачу.... Двадцать лет назад целью было догнать Португалию, а нынче мы оказывается...