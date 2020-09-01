Наследники творчества Цоя попросили у Путина запретить фильм Учителя

Отец и сын Виктора Цоя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода фильма Алексея Учителя «Цой».

«Такие люди, как Виктор Цой принадлежат не только истории своей семьи, но и истории своей страны. И если такие герои у общества есть, не следует использовать это как вульгарный источник дохода, пользуясь "вольными интерпретациями"», — цитирует «Газета.ру» обращение наследников Цоя.

Фильм Алексея Учителя «Цой» должен выйти в прокат 3 сентября, хотя премьеру уже переносили с запланированного ранее 27 августа. Картина повествует не столько о самом Викторе Цое, сколько о водителе автобуса, с которым столкнулся музыкант.

Александр и Роберт Цой считают фильм «пошлым зрелищем». Они попросили у Путина не допустить выхода картины, поскольку через суд дело затянется и фильм успеют посмотреть, чего бы им допустить не хотелось.