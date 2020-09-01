Новые правила охоты утвердили в России

Минюст зарегистрировал новую редакцию правил охоты, регламентирующий запрет петельного лова животных, а также закрепление за главами регионов права полного запрета на охоту, сообщает пресс-служба Минприроды.

«Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам», — говорится в сообщении.

В новых правилах удалось достичь консенсуса в вопросах использования петель, тепловизоров и механических средств при осуществлении охоты. Применение петельного лова в новой редакции жестко регламентировано - перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной Всемирным фондом дикой природы России.

В документе главам регионов также предоставлено право введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров), как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях.