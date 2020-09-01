НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Новые правила охоты утвердили в России

Источник:
Sibnet.ru
281 1
Фото: Кудрявцев Юрий Сергеевич Lqure / CC BY-SA 4.0

Минюст зарегистрировал новую редакцию правил охоты, регламентирующий запрет петельного лова животных, а также закрепление за главами регионов права полного запрета на охоту, сообщает пресс-служба Минприроды.

«Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам», — говорится в сообщении.

В новых правилах удалось достичь консенсуса в вопросах использования петель, тепловизоров и механических средств при осуществлении охоты. Применение петельного лова в новой редакции жестко регламентировано - перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной Всемирным фондом дикой природы России.

В документе главам регионов также предоставлено право введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров), как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях.

Еще по теме
Мяуканье птицы записали на видео в Красноярском крае
Жуткое существо с резиновым носом попалось рыбакам
Птичий грипп в Омской области нарушил планы охотников
Птичий грипп разбушевался в Омской области
смотреть все
Жизнь #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднял зарплаты чиновникам
•
Умер детский писатель Владислав Крапивин
•
«Газпром» выплатил Польше 100 млрд рублей
•
Ученые сообщили о критическом подъеме уровня Мирового океана
Подробности
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Школу с виртуальной реальностью открыли в новосибирском Кольцово
Сибирь 01.09.2020 14:44
Суд за 4 минуты отправил школьницу в психдиспансер Красноярска
Сибирь 01.09.2020 14:33
Прокуратура возбудила дела из-за разлива топлива в Норильске
Сибирь 01.09.2020 13:17
Депутаты Новосибирска ответили на разоблачение Навального
Сибирь 01.09.2020 11:46
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
20722
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
6617
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
4798
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
4362
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поднял зарплаты чиновникам
•
Умер детский писатель Владислав Крапивин
•
«Газпром» выплатил Польше 100 млрд рублей
•
Ученые сообщили о критическом подъеме уровня Мирового океана
Подробности
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Vitall2005

Я пока вижу лишь сильный скачок цен и продолжающееся обнищание населения.

Иркут 69

Когда у соседа сдохла корова, это не значит что ты стал богаче... 👆

WSG0600-164-164

Это основная политика для внутренних Россиян, навязанная внешними владельцами её ресурсов из за рубежа..

Иркут 69

Господину помощнику срочно к врачу.... Двадцать лет назад целью было догнать Португалию, а нынче мы оказывается...

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.